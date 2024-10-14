FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 7 Ekim haftasında hangi şirket ve ortaklar pay alımı yaptı?

7 Ekim haftasında hangi şirket ve ortaklar pay alımı yaptı?

14.10.2024 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul’da düşen hacimler ve olumsuz haber akışıyla olumsuz seyir devam ederken, geri alımların hızlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 15 şirket geri alım yaparken, bu hafta bu sayı 17’ye yükseldi. Ayrıca ortak pay alımlarında da canlılık görüyoruz.

7 Ekim haftasında hangi şirket ve ortaklar pay alımı yaptı?

Geçtiğimiz haftada yayımladığımız yazıda BIST-100 şirketlerindeki ortak alımlarına bakmıştık. Bu hafta bütün şirketlerdeki ortak alımlarını incelemek istedik.

Tablomuzda önce şirket geri alımlarını, devamında ise ortak alımlarını görebilirsiniz;

5

4

3

2

1

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
48.38
892.483.769,74
% -1.1
10:35
ISCTR
12.54
712.513.684,35
% 0.64
10:35
THYAO
263.5
684.657.354,00
% -0.47
10:35
YKBNK
25.88
658.647.324,52
% 0.78
10:35
ASELS
57.15
503.195.226,80
% 1.87
10:35
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
borsa Fintables Fintables içerikleri
En Çok Okunan Haberler
61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! "Altını giymemiş ki..."

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

'Delireceğim gerçekten delireceğim' Altaylı'nın vergi isyanı...

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Ocak ayına sayılı günler kaldı! İşte zamlar için konuşulan rakamlar!

Ocak ayına sayılı günler kaldı! İşte zamlar için konuşulan rakamlar!

'Para ile çalıştıracak insan bulamıyoruz! Akrabalar çalışıyor'

'Para ile çalıştıracak insan bulamıyoruz! Akrabalar çalışıyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.