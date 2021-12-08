8 Aralık gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Gram altın 781,63 TL'den alınıyor. Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz cuma, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Ons altın TL bazında 24.178,97 TL'den alınıp 24.248,95 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise alışı bin 788, satışı 1.788,96 dolar.
Gram altın 780,78 TL'den alınıp 781,63 TL'den satılıyor.
Spot altın alış/satış: 778,44 /778,56
Çeyrek altın alış/satış: 1.249,25 /1.277,96
Yarım altın alış/satış: 2.490,69 /2.555,92
Cumhuriyet altını alış/satış: 5.173,00 /5.251,00
Gremse altın alış/satış: 12.492,50 /12.779,60
Ata altın alış/satış: 5.153,15 /5.283,80
Beşli altın alış/satış: 25.297,30 /25.793,69
İkibuçuk altın alış/satış: 12.492,50 /12.693,62
Ziynet altın alış/satış: 4.997,00/ 5.096,21
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