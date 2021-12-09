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9 Aralık çeyrek altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu?

09.12.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar yükselirken altın fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Çeyrek altının alışı bin 255 TL oldu. Piyasanın yönünü belirleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İşte çeyrek, gram, ons altın fiyatları...

Altın fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gram altın 785 TL olurken çeyrek altın bin 283 TL'den satılıyor. Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz cuma, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. İşte çeyrek, gram, ons altın fiyatları...

9 Aralık çeyrek altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24 bin 426 TL'den alınıp 24 bin 431 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı bin 785 dolar, satışı ise bin 786 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 784,43 TL'den alınıyor ve 785,28 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 785,28/ 785,43
Çeyrek altın alış/satış: 1.255,09 /1.283,93
Yarım altın alış/satış: 2.502,34 /2.567,87

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.198,00/ 5.276,00
Gremse altın alış/satış: 12.550,91 /12.839,33
Ata altın alış/satış: 5.177,25 /5.308,49

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.415,60 /25.914,24
İkibuçuk altın alış/satış: 12.550,91/ 12.752,95
Ziynet altın alış/satış: 5.020,36 /5.120,03

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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