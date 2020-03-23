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ABD borsası Fed'in yeni adımlar atmasıyla kayıplarını azalttı

BORSA HABERLERİ  | 23.03.2020 16:11 | Son Güncelleme

ABD borsası vadeli kontratları, ekonomiye koronavirüsün olumsuz etkilerini telafi etmek amacıyla Fed'in büyük kapsamlı önlemler açıklamasının ardından kayıplarını azalttı.

ABD borsası Fed'in yeni adımlar atmasıyla kayıplarını azalttı

Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağını, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağını açıkladı.

Fed bu hafta her gün 75 milyar dolar hazine tahvili ve 50 milyar dolar konut kredisine dayalı tahvil alacağını açıkladı.

Açıklama öncesinde yüzde 2.4 ekside olan S&P 500 ve Dow jones endekslerinin vadeli kontratları açıklama sonrasında yüzde 1.2 eksiye toparlandı. Nasdaq 100 vadeli kontratları açıklama öncesinde yüzde 2.07 ekside bulunurken yüzde 0.77 eksiye geçti.

BİST 100, 86 bin puanın üzerini test etti

Fed in açıklaması öncesinde 83 bin 200 puan seviyelerinde seyreden Borsa İstanbul, 20 dakika içerisinde 3 bin puanlık kaybını geri verdi ve cuma günkü kapanış seviyelerine geldi. BIST 100, 86 bin puanın üzerini test etti.

Dolar 6,60'tan döndü

Pay senedi piyasasında yaşanan hareketlilik sınırlı da olsa döviz piyasalarında da hissedildi. Karar öncesinde 6,60'ın üzerine çıkan dolar/TL kuru 6,57'lere kadar çekildi. Saat 16:15'de dolar/TL kuru 6,5864 liradan; euro/TL, 7,1043'ten el değiştiriyor.

Fed ekonomiye destek için yeni genişleyici önlemler açıkladıFed ekonomiye destek için yeni genişleyici önlemler açıkladı
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Anahtar Kelimeler:
fed, abd, borsa,

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