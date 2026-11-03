TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim enflasyonunu duyurdu. TÜİK tarafından enflasyon rakamları bugün (3 Kasım 2026 Salı) açıklandı. Milyonların yakından takip ettiği kritik veri saat 10.00'da kamuoyuna duyuruldu.
TÜİK açıklaması öncesinde, anketler doğrultusunda, ekim enflasyonu için beklentiler de şekillenmişti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin etmişti.
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olmuştu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer almıştı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyordu. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 olmuştu.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı. Ağustos enflasyonu yüzde 1,84, Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklanmıştı.
TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı. Buna göre ekim enflasyonu yüzde 2,58 oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum