ABD borsası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Amerikan Borsası açılış ve kapanış saati nedir?

Yeni ismi NYSMEKT olan AMEX, Amerika borsasını ifade eder. 2008 yılınca New York temelli NYSE Euronext tarafından satın alınan AMEX'in açılış ve kapanış saati sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Yeni yatırımcıların genelde hâkim olmadıkları iki kavram olan pre-market ve post-market de bu bağlamda ön plana çıkar. Dolayısıyla Amerika borsasının açılış ve kapanış saatleri gibi açılış öncesi ve kapanış sonrası işlemlere de değinilmesi gerekir.

Amerikan borsası nedir?

Bir diğer adı AMEX olan Amerika borsasına yönelik merak edilen birçok husus vardır. En çok merak edilen konular arasında da AMEX'in ne olduğu gelir. İşlem hacmi bakımından üçüncü en büyük borsa olarak bilinen AMEX, 2008 yılında NYSE Euronext tarafından satın alınmıştır. Dolayısıyla ismi de NYSMEKT olarak belirlenmiştir. Yani New York merkezli olduğu belirtilebilen AMEX borsası genel bağlamda Amerika borsalarında işlem görmekte olan finansal ürünlerin işlem hacminin tam olarak %10'unu oluşturur.

Amerikan borsasında kaç şirket işlem görür?

Açılış ve kapanış saatleri de sıkça araştırılan AMEX borsasının detaylı bilgilerinin de araştırıldığı görülür. Bu bağlamda AMEX borsasında kaç adet ve ne gibi şirketlerin işlem gördüğüne dair bilgileri aşağıdaki gibi belirtebiliriz:

Şirket büyüklüğünün küçük olduğu bilinen ve "small cap" olarak adlandırılan yeni işletmelerin hisselerinin AMEX borsasında işlem gördüğü bilinir.

AMEX'in Borsa İstanbul'da (BIST) yer bulan işletmeler piyasası ile benzerlik taşıdığı söylenebilir.

Yeni adıyla NYSEMKT, eski ismiyle ise AMEX borsası neredeyse 400'den fazla şirketin işlem gördüğü bir borsadır.

Amerikan piyasası açılış ve kapanış saati nedir?

Türkiye'de borsa işlemlerinin 09.40 itibariyle emir toplama seansı doğrultusunda başladığı bilinir. Bu işlemler yine Türkiye borsasında saat 18.00'dan itibaren kapanır. AMEX yani Amerika borsasının da açılış ve kapanış saatleri sıklıkla araştırılır. Fakat burada ilk olarak Amerikan borsalarına dair detaylı bir bilgiden söz edilmelidir. Çünkü ABD borsalarına henüz adım atan yatırımcıların pek hâkim olmadıkları post market ve pre market kavramı sıklıkla karşılarına çıkar.

Post-market ile pre-market kavramları, ABD borsalarının seans saatlerinin öncesinde ve sonrasında da açık olması durumunu ifade eder. Yani açılış öncesindeki işlemler pre-market, kapanış sonrasındaki işlemler ise post-market olarak adlandırılır.

ABD borsası kaçta açılıyor?

Pre market işlemleri söz konusu olsa da Amerikan borsası açılış saati sıklıkla sorgulanan hususlar arasındadır. Dolayısıyla ABD borsalarında başlangıç saatinin ülke saatine göre 09.30 olduğu söylenebilir. ABD saati ile 09.30 olan AMEX açılış saati, Türkiye saatinde ise 16.30'a denk gelir. Borsaların kapalı olduğu resmî günler dışında herhangi bir yasal düzenleme olmadığı taktirde Amerikan borsası açılış saati Türkiye saatiyle 16.30'dur.

ABD borsası kaçta kapanıyor?

Birçok yatırımcının yanıt aramakta olduğu "Amerikan borsası kapanış saati nedir?" sorusu gündemden eksik olmayan hususlardandır. Dolayısıyla AMEX kapanış saatinin ABD saati ile 16.00 olduğu belirtilmelidir. AMEX'in kapanış saati Türkiye saatiyle ise 23.00 olarak açıklanabilir. Yani borsanın tamamen kapalı kaldığı resmî tatil günleri istisnalar haricinde ABD borsası açılış ve kapanış saati ABD saati ile 09.30 ve 16.000 arasıdır. Amerikan piyasası açılış ve kapanış saati Türkiye saatine göre şu şekildedir: