Emekli aylıklarına Ocak 2027'de yapılması beklenen zam ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan üç yıllık promosyon anlaşmalarının Mart 2027'de sona erecek olması, gözleri yeniden bankaların kampanyalarına çevirdi. Aralık ayına sayılı günler kala emeklilerin güncel promosyon tutarlarına yönelik araştırmaları hız kazandı.

Emekli aylıklarına yapılacak artışın yanı sıra bankaların sunduğu promosyon fırsatlarından da yararlanmak isteyen vatandaşlar, güncel kampanyaları yakından takip ediyor.

Yeni anlaşmanın ardından bankaların taban promosyon tutarlarının üzerinde ödemeler sunarak emekli müşterilere yönelik rekabeti artırması bekleniyor. Ancak yeni protokolün içeriği ve uygulanacak promosyon tutarları henüz kesinlik kazanmadı.

Bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon tutarları ve ek kampanyalar ise şöyle:

ALBARAKA TÜRK

Emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan müşterilere 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Otomatik fatura ödeme talimatı ve müşteri yönlendirme ödülleriyle toplam kampanya avantajı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor.

ING

Emekli müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunan ING'de kredi kartı harcamaları ve diğer bankacılık işlemlerine bağlı ek ödüllerle toplam avantaj 32 bin TL'ye ulaşabiliyor.

QNB

QNB, emekli müşterilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sağlıyor. Banka, alışverişlerde yıllık 3 bin TL'ye kadar para iadesi fırsatı da sunuyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank'ın emeklilere yönelik nakit promosyon ödemeleri ve ek kampanyaları kapsamında sunduğu toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan müşteriler, 27 bin TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor. Emekli yakınını bankaya kazandıran müşterilere ise ilave ödüller sunuluyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka, farklı kampanyalarla müşterilerine sunduğu toplam avantajı artırmayı hedefliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Bankanın kampanyası kapsamında faizsiz kredi, nakit avans ve Bankkart Lira gibi ek fırsatlar da bulunuyor.