AKBANK (AKBNK) 17 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 16 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 76,90 TL’den başladı. Seans içinde 77,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 76,30 TL görüldü ve günü 77,10 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 16 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,46 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,15 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 27,99 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 77,10 TL, 76,75 TL, 72,60 TL, 66,80 TL, 66,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 66,10 TL – 77,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 16 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 67,83 TL, 52 günlük ortalama 72,02 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 69,67 TL ve 62,33 TL destek, 80,67 TL ve 84,33 TL direnç noktalarıdır.

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