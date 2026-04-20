AKBANK (AKBNK) 21 Nisan Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde güne 81,65 TL’den başladı. Seans içinde 83,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 81,30 TL görüldü ve günü 81,85 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,03 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,01 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 121,57 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 81,85 TL, 83,55 TL, 78,10 TL, 78,90 TL, 78,45 TL oldu. Bu dönemde fiyat 78,10 TL – 83,55 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 20 Nisan Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 72,80 TL, 52 günlük ortalama 77,05 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 78,33 TL ve 75,67 TL destek, 83,33 TL ve 85,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.