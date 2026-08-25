AKBANK (AKBNK) 26 Ağustos Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde güne 72,15 TL’den başladı. Seans içinde 72,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 71,45 TL görüldü ve günü 72,00 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 25 Ağustos Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,14 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,64 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 147,64 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 72,00 TL, 72,10 TL, 69,70 TL, 69,20 TL, 70,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 69,20 TL – 72,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 25 Ağustos Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 67,65 TL, 52 günlük ortalama 70,97 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 70,00 TL ve 68,00 TL destek, 73,00 TL ve 74,00 TL direnç noktalarıdır.

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