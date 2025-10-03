AKBANK (AKBNK) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Akbank (AKBNK) hissesinin performansı, 3 Ekim 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından yakından takip edilmiştir. Hisse, önceki gün 64,25 TL'den kapanmıştır. Bugün ise 64,15 TL'den açılış yapmıştır. Gün içinde en yüksek 64,55 TL'yi, en düşük 62,00 TL'yi görmüştür. Şu an hisse 62,45 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları sıralanmıştır. Bu fiyatlar 62,45 TL, 64,25 TL, 62,70 TL, 61,20 TL ve 61,80 TL'dir. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde dalgalı bir seyir izlediğini göstermektedir. 62,45 TL seviyesinde bir denge bulduğu dikkate değerdir.

Günlük bazda önceki kapanış fiyatı 64,25 TL'ydi. Bugünkü kapanış fiyatı ise 62,45 TL'dir. Bu düşüş, yaklaşık %2,80'lik bir değer kaybını ifade etmektedir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından önemli bilgiler mevcuttur. 62,00 TL önemli bir destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda, 61,20 TL ve 60,00 TL izlenmelidir. 64,55 TL ise günün en yüksek fiyatıdır. Bu seviye, kısa vadeli direnç noktası olarak değerlendirilmektedir.

Gün sonuna kadar hisse fiyatı 62,00 TL seviyesinin üzerinde kalabilir. Bu, mevcut destek seviyesinin sağlam olduğunu gösterir. Ayrıca, olası bir toparlanma için zemin hazırlayabilir. Ancak 62,00 TL'nin altına inilirse, aşağı yönlü baskı artabilir. 61,20 TL'nin test edilmesi olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Akbank hissesinin performansı önemli etkilere maruz kalacaktır. Genel piyasa şartları ve bankacılık sektöründeki gelişmelerle bu performans şekillenecektir. Yatırımcıların, hisse fiyatındaki dalgalanmaları dikkatle izlemeleri önemlidir. Böylece bilinçli yatırım kararları alabilirler.