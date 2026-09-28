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ALARKO HOLDING (ALARK) 29 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK), 29 Eylül Salı 2026 için hazırlanan analizde, 28 Eylül Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 104,00 TL kapanış, %-2,80 değişim ve 0,37 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ALARKO HOLDING (ALARK) 29 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,13%
AKSEN -0,56%
ALARK -2,80%
AEFES -4,09%
ASELS -1,34%
ASTOR -9,97%
BTCIM -9,61%
BIMAS 0,41%
BRSAN -3,35%
CANTE -9,65%
CIMSA 0,19%
CCOLA -0,90%
DSTKF -9,97%
ECILC -6,79%
EFOR 1,01%
EKGYO -1,71%
ENKAI -1,21%
EREGL -0,69%
FROTO -2,41%
GARAN -0,31%
GUBRF -3,44%
GLRMK -3,95%
HEKTS -4,59%
ISCTR -0,84%
KRDMD 0,43%
KTLEV -9,95%
KCHOL -1,15%
KUYAS -9,96%
MIATK -9,97%
MGROS 1,62%
OYAKC -2,18%
PASEU -9,95%
PGSUS -2,04%
PETKM -4,08%
SAHOL -1,53%
SASA -9,62%
SISE -2,19%
HALKB 0,49%
TAVHL -1,83%
TOASO -3,88%
TRMET -2,56%
TUPRS -1,91%
TRALT -6,38%
THYAO -1,29%
TTKOM -2,01%
TCELL -1,60%
TURSG -3,90%
ULKER -3,35%
VAKBN 0,06%
YKBNK -0,73%
Devrim Karadağ

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 106,00 TL’den başladı. Seans içinde 106,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 102,00 TL görüldü ve günü 104,00 TL’den kapattı.
ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,80 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,37 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,54 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 104,00 TL, 107,00 TL, 105,00 TL, 109,20 TL, 108,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 104,00 TL – 109,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 28 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 110,34 TL, 52 günlük ortalama 107,21 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 102,33 TL ve 100,67 TL destek, 107,33 TL ve 110,67 TL direnç noktalarıdır.

ALARKO HOLDING (ALARK) 29 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ALARKO HOLDING (ALARK) 29 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
367.25
9.039.223.966,75
% -1.34
18:10
THYAO
287
8.260.876.933,75
% -1.29
18:10
AKBNK
70.1
8.106.294.117,10
% -1.13
18:10
TUPRS
398.25
7.053.728.778,25
% -1.91
18:10
SASA
1.88
6.472.819.391,08
% -9.62
18:10
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