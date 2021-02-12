Aldem Çelik halka arz tarihi 2021: Aldem Çelik talep toplama tarihi ne zaman olacak? Aldem Çelik 2021 yatırımları nedir?

Verusa Holding iştiraki Aldem Çelik'in halka arz ediliyor. Verusa Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu. Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. 1 Şubat tarihinde yayınlanan başvuru haberi için yatırımcılar Aldem Çelik'in halka arz başvurusu ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki **Aldem Çelik'in halka arz başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte Aldem Çelik hakkında tüm detaylar...
Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Aldem Çelik'in başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması şu şekilde yayınlandı;
"Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında 01.02.2021 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur."
1 Şubat 2021 tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Aldem Çelik'in başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Aldem Çelik'e başvuru yapmak isteyen yatırımcılar SPK'dan gelecek sonuca odaklanmış durumda. Önceki dönemlerde yapılan halka arz başvuru sonuçlarının açıklandığı zamanlara baktığımızda, SPK'nın ortalama 20 gün içinde halka arz için dönüş yaptığı görülüyor. Bu süreç ortalama olarak düşünüldüğü için net zaman değildir.
Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret ünvanına sahip Aldem Çelik 1984 yılında kuruldu. Proje Bazlı veya Seri Üretim olmak üzere, Uluslararası Endüstriyel Tesisler ve Çelik Yapı Projeleri için Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Ürün üretimleri alanlarında işletme faaliyetini aldı. Aldem Çelik'in çalışan sayısı 170 kişi olarak açıklanırken, şirketin web sitesinde üretim alanı 20.000 m2 ve şirket sermayesi 25.000.000 TL olarak açıklandı.
2000 li yılların başlarında yurtdışı projeler ve global müşteriler için ürün imalatları yapılmaya başlanmıştır.
2006 yılında Türk Fransız Ticaret Derneği tarafından Fransa’daki Nükleer Santraller için yapılan imalat ve ürün geliştirmelerimiz dolayısıyla Üretim Oskar’ı ödülüne layık görülmüştür.
2012 yılında şirketin nevi Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir.
2014 yılında EN 1090 - 2 EXC 3 ve ISO 3834 - 2 sertifikaları alınmıştır.
2015 yılında ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 sertifikaları alınmıştır.
2015 yılında EN 15085 demiryolu araçları ve ekipmanları üretimi sertifikası alınmıştır.
2019 yılında EN 1090 - 2 EXC 3 sertifikası EXC4 seviyesine yükseltilmiştir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.
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