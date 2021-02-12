Aldem Çelik halka arz tarihi 2021: Aldem Çelik talep toplama tarihi ne zaman olacak? Aldem Çelik 2021 yatırımları nedir?

Verusa Holding iştiraki Aldem Çelik'in halka arz ediliyor. Verusa Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde %40,75 oranında iştiraki olan Aldem Çelik'in halka arzı için karar alındığını duyurdu. Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması yayınlandı. 1 Şubat tarihinde yayınlanan başvuru haberi için yatırımcılar Aldem Çelik'in halka arz başvurusu ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki **Aldem Çelik'in halka arz başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte Aldem Çelik hakkında tüm detaylar... Galata Wind Enerji arz tarihi 2021: Galata Wind halka arzı hangi banka ile yapılacak? Galata Wind Enerji halka arz tarihi belli oldu mu, ne zaman? SPK'YA YENİ BİR HALKA ARZ BAŞVUSU YAPILDI! Halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Aldem Çelik'in başvurusu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklaması şu şekilde yayınlandı; "Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında 01.02.2021 tarihinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur."

ALDEM ÇELİK HALKA ARZ BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR? 1 Şubat 2021 tarihinde KAP'da halka arz başvurusu yayımlanan Aldem Çelik'in başvurusunun ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Borsa İstanbul'da Aldem Çelik'e başvuru yapmak isteyen yatırımcılar SPK'dan gelecek sonuca odaklanmış durumda. Önceki dönemlerde yapılan halka arz başvuru sonuçlarının açıklandığı zamanlara baktığımızda, SPK'nın ortalama 20 gün içinde halka arz için dönüş yaptığı görülüyor. Bu süreç ortalama olarak düşünüldüğü için net zaman değildir. İzdemir Enerji halka arz tarihi 2021: İzdemir Enerji halka arzı hangi bankadan yapılacak? İzdemir Enerji halka arz tarihi ne zaman? ALDEM ÇELİK ŞİRKETİ HAKKINDA Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret ünvanına sahip Aldem Çelik 1984 yılında kuruldu. Proje Bazlı veya Seri Üretim olmak üzere, Uluslararası Endüstriyel Tesisler ve Çelik Yapı Projeleri için Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik Ürün üretimleri alanlarında işletme faaliyetini aldı. Aldem Çelik'in çalışan sayısı 170 kişi olarak açıklanırken, şirketin web sitesinde üretim alanı 20.000 m2 ve şirket sermayesi 25.000.000 TL olarak açıklandı. 2000 li yılların başlarında yurtdışı projeler ve global müşteriler için ürün imalatları yapılmaya başlanmıştır.