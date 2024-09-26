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Alıcılı başladı ama yeniden 10 bin puanın altında... Borsa yatırımcıları dikkat!

26.09.2024 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 10 bin puanın üzerine çıkmasının ardından kritik seviyede tutunamamış ve gerilemişti. Bu sabah ise güne yüzde 0,63 yükselişle 9.953,28 puandan başladı.

Alıcılı başladı ama yeniden 10 bin puanın altında... Borsa yatırımcıları dikkat!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,28 puan ve yüzde 0,63 artışla 9.953,28 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 1,12 ile madencilik oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybederek 9.891,00 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde karışık seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.020 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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bist 100
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