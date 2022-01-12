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Altın bilezik fiyatlarında son durum nedir? 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

12.01.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullandı. 14 ayar altın bilezik 439,20 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Yatırımcıların ve düğünü olanların gözü altın bilezik fiyatlarında. Altının fiyatlarını etkileyecek olan hamle bu ayın 25-26 Ocak tarihlerinde Fed tarafından gelecek. Faiz artırımı veya indirimi piyasaların yönünü belirleyecek. 14 ayar altın bilezik 531,33 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatlarında son durum nedir? 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 439,20 TL'den alınıp 531,33 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 560,95 TL, satışı ise 645,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 728,95 TL'den alınıp 753,75 TL'den satılıyor.

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