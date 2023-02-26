Altın fiyatları çakıldı! Uzman isim 'Pişmanım' diyen yatırımcıları uyardı! 'İmkanı olan...'

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden oldu. Piyasaların gidişatı için 2023'ün ikinci FED faiz toplantısı beklenirken, altın alıp zararda olan yatırımcılar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan uyarı yaptı. İşte tüm detaylar...

"HER GERİ ÇEKİLMEYİ FIRSAT BİLSİNLER"

Altın ve gümüş yatırımcıları için sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaan, "Çok şikayet okuyorum, 'Hocam altın ve gümüşe yatırım yaptığım için pişmanım' gibi... Sabır acıdır meyvesi tatlıdır unutmayın. Özellikle de gümüş için imkanı olan şikayet etmeyi bir kenarı bıraksın imkanlar doğrultusunda her geri çekilmeyi fırsat bilsinler" dedi.

DİP SEVİYEYE GERİLEDİ

1 Şubat'ta bin 953 dolara kadar yükselerek rekor kıran ons altın yüzde 6'lık düşüş ile 28 Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görerek 1815 dolara kadar geriledi.

Gram altın ise 1.099 TL'ye gerileyerek şubat ayında toplam yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

"FIRSATA ÇEVİRMEK GEREK"

Geri çekilmelerin ardından altının sık sık rekor tazeleyebileceğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın/Gümüş rasyosu 81,30’da. Yani, gümüş altına kıyasla daha ucuz. Altınla gümüş almakta ucuz. Bunu fırsata çevirmek gerek. Çünkü 2023’de gümüşün getirisinin altından fazla olacağını tahmin ediyorum." dedi.

"YÜZDE 45 KAZANDIRDI"

Elinde nakit olan yatırımcıların altın yerine gümüşü tercih etmelerinin karlı olabileceğini belirten Memiş, "2022’de gram altın yüzde 43 kazandırırken, gram gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2023’de gümüş yine altını tahtından edebilir. Gümüşü daha çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.



