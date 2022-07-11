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Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

11.07.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, binlerce gram ve çeyrek altın yatırımcısı tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde yaz aylarının ve düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan altın fiyatlarının güncel fiyatları merak ediliyor. Birçok kişi, 'Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?' sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarının güncel seviyeleri birçok altın yatırımcısı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan gram ve çeyrek altının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,19'luk düşüşle 967,98 seviyelerinde gerçekleştiren gram altının 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 965,96, satış fiyatı ise 966,15 TL seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,75'lik yükselişle 1.610,00 TL seviyelerinde yapan çeyrek altının 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.583,00, satış fiyatı ise 1.622,00 seviyelerinde yer alıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,99'luk yükselişle 3.220,00 seviyelerinde gerçekleştiren yarım altının 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 3.162,00, satış fiyatı ise 3.252,00 seviyelerinde yer alıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,13'lük düşüşle 1.742,40 seviyelerinde gerçekleştiren ons altının güncel alış ve satış fiyatı merak ediliyor. 11 Temmuz tarihli ons altının güncel alış fiyatı 1.739,84, satış fiyatı ise 1.740,17 seviyelerinde yer alıyor.

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