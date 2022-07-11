Altın fiyatlarının güncel seviyeleri birçok altın yatırımcısı tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan gram ve çeyrek altının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,19'luk düşüşle 967,98 seviyelerinde gerçekleştiren gram altının 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 965,96, satış fiyatı ise 966,15 TL seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,75'lik yükselişle 1.610,00 TL seviyelerinde yapan çeyrek altının 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.583,00, satış fiyatı ise 1.622,00 seviyelerinde yer alıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,99'luk yükselişle 3.220,00 seviyelerinde gerçekleştiren yarım altının 11 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 3.162,00, satış fiyatı ise 3.252,00 seviyelerinde yer alıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,13'lük düşüşle 1.742,40 seviyelerinde gerçekleştiren ons altının güncel alış ve satış fiyatı merak ediliyor. 11 Temmuz tarihli ons altının güncel alış fiyatı 1.739,84, satış fiyatı ise 1.740,17 seviyelerinde yer alıyor.

