Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, hem yatırım yapacak olan kişiler tarafından hem de düğünlere katılarak sevdiklerine altın takmak isteyenleri araştırdığı konular arasında yer alıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takılardan olan gram ve çeyrek altının 12 Temmuz tarihli güncel fiyatları belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,43'lük düşüşle 967,89 TL seviyelerinde gerçekleştiren gram altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 963,52, satış fiyatı ise 963,77 TL seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik düşüşle 1.620,00 TL seviyelerinde gerçekleştiren çeyrek altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.575,00, satış fiyatı ise 1.615,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Dolar cinsinden hesaplanan ons altın önceki kapanışını 0,20'lik düşüşle 1.733,96 seviyelerinde gerçekleştirdi. Ons altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.729,64 USD, satış fiyatı ise 1.730,06 USD seviyelerinde bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Önceki kapanışını 0,22'lik düşüşle 3.246,00 TL seviyelerinde gerçekleştiren yarım altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 3.145,00, satış fiyatı ise 3.239,00 TL seviyelerinde yer alıyor.

