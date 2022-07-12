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Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

12.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, haftanın ikinci günüyle birlikte yatırımcılar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce yatırımcısı bulunan ve en güvenli yatırım araçları arasında yer alan altının, gram altın ve çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. Düğün mevsiminin de gelmesiyle birlikte gram ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar için önem arz ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, hem yatırım yapacak olan kişiler tarafından hem de düğünlere katılarak sevdiklerine altın takmak isteyenleri araştırdığı konular arasında yer alıyor. Düğünlerde en çok tercih edilen takılardan olan gram ve çeyrek altının 12 Temmuz tarihli güncel fiyatları belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,43'lük düşüşle 967,89 TL seviyelerinde gerçekleştiren gram altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 963,52, satış fiyatı ise 963,77 TL seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik düşüşle 1.620,00 TL seviyelerinde gerçekleştiren çeyrek altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.575,00, satış fiyatı ise 1.615,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Dolar cinsinden hesaplanan ons altın önceki kapanışını 0,20'lik düşüşle 1.733,96 seviyelerinde gerçekleştirdi. Ons altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.729,64 USD, satış fiyatı ise 1.730,06 USD seviyelerinde bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Önceki kapanışını 0,22'lik düşüşle 3.246,00 TL seviyelerinde gerçekleştiren yarım altının 12 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 3.145,00, satış fiyatı ise 3.239,00 TL seviyelerinde yer alıyor.

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