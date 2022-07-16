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Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel gram, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

16.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, Türkiye'de bulunan binlerce altın yatırımcısı tarafından gündemde yer alıyor. Gram, çeyrek ve ons altında yatırımı bulunan kişiler, altının 16 Temmuz tarihli güncel alış ve satış fiyatını merak ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel gram, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel gram, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı, düğün mevsiminin gelmesi ve altın alış-satışının hızlanmasıyla birlikte birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Önceki kapanışını 958,86 seviyesinde gerçekleştiren gram altının güncel fiyatları takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Temmuz güncel gram, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

En çok yatırım aracı olarak kullanılan altın çeşitlerinde olan gram altın önceki kapanışını yüzde 0,34'lük düşüşle 958,86 seviyesinde gerçekleştirdi. 16 Temmuz tarihli güncel gram altın alış fiyatı 955,15, satış fiyatı ise 955,58 seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğünlerde en çok takılması tercih edilen altın türleri arasında yer alan çeyrek altın önceki kapanışını yüzde 0,06'lık düşüşle 1.632,00 seviyelerinde tamamlamıştı. 16 Temmuz tarihli güncel çeyrek altın alış fiyatı 1.585,00, satış fiyatı ise 1.631,00 seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,07'lik düşüşle 1.709,83 dolar seviyelerinde gerçekleştiren ons altının güncel alış fiyatı 1.707,25, satış fiyatı ise 1.708,68 dolar seviyelerinde gerçekleşiyor.

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