Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatları, ülkemizde bulunan binlerce altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci gününde gram, çeyrek ve ons altının güncel alış ve satış fiyatları araştırılıyor. altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını kırmızı mumla tamamlayan gram altın 959,55 TL seviyelerinde yaptı. 19 Temmuz tarihli güncel gram altının alış fiyatı 959,07, satış fiyatı ise 959,26 TL seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.616,00 TL seviyelerinde tamamlayan çeyrek altının 19 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.585,00, satış fiyatı ise 1.618,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.709,26 USD seviyelerinde gerçekleştiren ons altının 19 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.708,69, satış fiyatı ise 1.708,95 USD seviyelerinde bulunuyor.

