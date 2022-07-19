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Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

19.07.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, yaz aylarında bulunmamız ve düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte takı takacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Temmuz tarihli, güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altının alış ve satış fiyatları belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları

Altın fiyatları, ülkemizde bulunan binlerce altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci gününde gram, çeyrek ve ons altının güncel alış ve satış fiyatları araştırılıyor. altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Temmuz güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını kırmızı mumla tamamlayan gram altın 959,55 TL seviyelerinde yaptı. 19 Temmuz tarihli güncel gram altının alış fiyatı 959,07, satış fiyatı ise 959,26 TL seviyelerinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.616,00 TL seviyelerinde tamamlayan çeyrek altının 19 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.585,00, satış fiyatı ise 1.618,00 TL seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.709,26 USD seviyelerinde gerçekleştiren ons altının 19 Temmuz tarihli güncel alış fiyatı 1.708,69, satış fiyatı ise 1.708,95 USD seviyelerinde bulunuyor.

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