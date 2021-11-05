Altın fiyatlarının beklediği haber geldi! ABD verileri açıkladı, ons altın coştu

ABD'de Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Manşet veri 531 bin ile 450 binlik artış beklentisinin oldukça üzerinde geldi. Verilere göre ortalama saatlik kazançlar Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Yatırımcıların Fed’in varlık alımı azaltımına odaklanmasıyla toplantı öncesinde 1.760 dolara kadar gerileyen ons altın tekrar yükselişe geçmişti. ABD'nin istihdam verileri sonrasında ons altın fiyatları yükselerek 1.797,00 dolardan işlem görüyor.

Analistler beklentilerin üzerinde gelen bir tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altın fiyatlarında düşüş, tersi bir durumda ise altın fiyatlarında yükseliş görülebileceğini aktarmıştı.

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1800 dolar seviyesini görürken, en düşük ise 1790 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTININ FİYATI

ABD'nin tarım dışı istihdam verileirnin ardından 560 lira seviyelerinde seyreden gram altın 558 liraya geriledi fakat kısa sürede toparlayarak 560 liranın üstüne çıktı.



