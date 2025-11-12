Altının kilogram fiyatı 5 milyon 816 bin 100 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 790 bin lira, en yüksek 5 milyon 817 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 810 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 61 milyon 141 bin 339,52 lira, işlem miktarı ise 1.068,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 175 milyon 409 bin 166,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır