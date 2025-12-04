ANADOLU EFES (AEFES) 05 Aralık Cuma 2025 Günlük Teknik Analiz

ANADOLU EFES (AEFES) hissesi 04 Aralık 2025 tarihinde güne 15,79 TL’den başladı. Seans içinde 15,94 TL seviyesine yükseldi, en düşük 15,62 TL görüldü ve günü 15,64 TL’den kapattı.

ANADOLU EFES (AEFES) hissesi için 04 Aralık 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,82 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,73 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 46,29 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 15,64 TL, 15,77 TL, 15,95 TL, 16,19 TL, 15,79 TL oldu. Bu dönemde fiyat 15,64 TL – 16,19 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ANADOLU EFES (AEFES) hissesinin 04 Aralık 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 15,16 TL, 52 günlük ortalama 14,54 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 14,67 TL ve 14,33 TL destek, 15,67 TL ve 16,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.