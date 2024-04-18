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Aralıktan bu yana en güçlü alım! Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 16:43
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Yabancı yatırımcılar, 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Son 3 haftadaki alımlar son üç ayın en yüksek seviyesi olarak ölçüldü.

Aralıktan bu yana en güçlü alım! Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 362,9 milyon dolarlık hisse senedi, 86,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 37,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

ARALIKTAN BU YANA EN GÜÇLÜ ALIM

Böylece yurt dışında yerleşiklerin 22 mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaşırken, 3 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Mart itibarıyla 34 milyar 69,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 386,1 milyon dolardan 2 milyar 483,2 milyon dolara ve ŞBS stokları 112,5 milyon dolardan 151,9 milyon dolara çıktı.

(AA)

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