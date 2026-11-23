Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, 2,9 trilyon TL tutarında 1,98 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 büyüme ile 866,9 milyar TL oldu.

KART SAYILARI GELİŞİMİ

Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 156,0 milyon, banka kartı sayısı 226,8 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 98,9 milyon adet oldu.

2025 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 5’lik artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 8’lik düşüş yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 481,7 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 2.920,9 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 2.471,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 440,6 milyar TL’sinde banka kartları, 8,9 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 40 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde eksi 62 oldu.

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KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1,98 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.138,1 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 801,3 milyon adedinde banka kartları, 36,8 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 12 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde eksi 37 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 866,9 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 272,0 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1.309,9 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 1.025,2 milyar TL oldu. Ekim ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır