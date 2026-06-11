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ARCELIK (ARCLK) 12 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ARCELIK (ARCLK), 12 Haziran Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 11 Haziran Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 101,50 TL kapanış, %-0,49 değişim ve 0,11 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ARCELIK (ARCLK) 12 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 1,06%
ALARK 0,09%
AEFES 1,30%
ARCLK -0,49%
ASELS 0,27%
ASTOR 3,51%
BTCIM -0,85%
BIMAS 0,00%
BRSAN -0,48%
CANTE -1,37%
CIMSA -1,54%
CCOLA -0,76%
DSTKF 0,00%
DOAS 2,24%
EKGYO 0,37%
ENKAI -1,07%
EREGL -0,62%
FROTO -1,03%
GARAN 0,62%
GUBRF -0,32%
HEKTS 5,74%
ISCTR 0,07%
KRDMD 1,26%
KCHOL -0,43%
KONTR -0,81%
KUYAS -3,38%
MAVI -2,39%
MIATK -0,09%
MGROS -0,22%
OYAKC -1,81%
PASEU -0,43%
PGSUS -0,78%
PETKM -1,20%
SAHOL 0,49%
SASA 5,20%
SISE -1,22%
HALKB 0,00%
TSKB -1,21%
TAVHL -0,58%
TOASO -2,41%
TRMET -1,76%
TUPRS 0,51%
TRALT -0,98%
THYAO -0,76%
TTKOM 0,73%
TCELL 2,77%
TURSG 2,63%
ULKER -2,97%
VAKBN 0,76%
YKBNK 0,63%
Recep Demircan

ARCELIK (ARCLK) hissesi 11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde güne 101,50 TL’den başladı. Seans içinde 102,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 101,00 TL görüldü ve günü 101,50 TL’den kapattı.
ARCELIK (ARCLK) hissesi için 11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,49 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,11 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,10 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 101,50 TL, 102,00 TL, 102,50 TL, 103,20 TL, 103,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 101,50 TL – 103,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ARCELIK (ARCLK) hissesinin 11 Haziran Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 106,64 TL, 52 günlük ortalama 110,74 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 100,33 TL ve 99,67 TL destek, 102,33 TL ve 103,67 TL direnç noktalarıdır.

ARCELIK (ARCLK) 12 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ARCELIK (ARCLK) 12 Haziran Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.63
17.240.437.673,19
% 5.2
18:10
ASTOR
295
14.963.284.306,25
% 3.51
18:10
THYAO
293.25
10.029.234.245,00
% -0.76
18:10
ASELS
377.75
9.483.810.925,25
% 0.27
18:10
AKBNK
66.8
9.093.307.139,55
% 1.06
18:10
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