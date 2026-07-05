Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

İnşaat maliyetlerindeki artış ve kentsel dönüşüm sürecinin, ikinci el yapı malzemelerine talebi artırdığı kaydedildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sıfır ürünlere bütçesi yetmeyenler, yıkılan binalardan sökülen kapı, pencere ve mutfak dolaplarını tercih ediyor.

Ancak uzmanlardan da önemli bir uyarı geldiği aktarıldı. Buna göre uzmanlar; özellikle elektrik ve doğal gaz tesisatlarında çıkma malzeme kullanımının ciddi güvenlik riski oluşturabileceğine yönelik uyarı yaptı.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARASINDAKİ FARK YÜZDE 80'İ BULUYOR

Diğer yandan sıfır ve ikinci el ürünler arasında yüzde 60-80 fiyat farkı olduğu aktarıldı. Buna göre; sıfır Amerikan panel kapılar 4000 TL'den satılırken çıkma kapıların ise 800 TL ile 1200 TL arasında satıldığı belirtildi. Sıfır mutfak dolapları 50 bin TL ile 100 bin TL arasına alıcı bulurken, çıkmaların ise 10-15 bin TL seviyesinde olduğu kaydedildi. 15 bin TL’lik sıfır PVC pencere sistemlerinin de ikinci elde 3 bin TL civarında satıldığı aktarıldı.