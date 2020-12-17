FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Arzum halka arz başvuruları başladı... Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi bankadan yapılacak?

Arzum halka arz başvuruları başladı... Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi bankadan yapılacak?

BORSA HABERLERİ  | 17.12.2020 07:34 | Son Güncelleme

Arzum'un halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandıktan sonra yatırımcılar, "Azum halka arzı hangi bankadan yapılacak, Arzum hisse fiyat aralığı ne kadar olacak" araştırmasına başladı. Halka arzı için 17-18 Aralık'ta talep toplayacak Arzum'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı açıklama yaparak şirketin büyüme hedeflerini paylaştı. Arzum'un borsadaki kodu ne olacak? Arzum halka arzı ne zaman açıklanacak? İşte Arzum halka arzına dair tüm detaylar..

Arzum halka arz başvuruları başladı... Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi bankadan yapılacak?

Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvuru onaylanan Arzum'un talep toplama tarihleri hisse senedi yatırımcıları tarafından araştırılıyor. 17 Aralık tarihinde başlayan Arzum halka arz talebinin 18 Aralık tarihi itibari ile son bulacağını açıklayan Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, şirketin hedeflerini ve büyüme beklentilerini paylaştı. Arzum hisse fiyat aralığı ne kadar olacak araştıran yatırımcılar, Arzum'un borsadaki kodunu da merak ediyor. Peki Arzun hangi bankadan halka arz edilecek? İşte Arzum halka arz tarihleri ve merak edilen diğer detaylar...

ARZUM HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLECEK?

Halka arzı onaylanan Arzum'un hangi banka araçılığı ile talep toplayacağı açıklandı. Yapı Kredi bankası müşterilerine; "Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. liderliginde Arzum 17-18 Aralik'ta halka arz ediliyor! Yapi Kredi Mobil, Internet Subesi, Musteri Iletisim Merkezi, Yapi Kredi subelerinden katilabilirsiniz. Bilgi: https://yapikredi.com.tr/y/We0f " SMS'i paylaşarak, 17-18 Aralık tarihlerinde halka arz işlemi için aracı olacağını belirtti.

Yapı Kredi'den Arzum halka arzı için yapılan açıklamada şu paylaşım yapıldı;

  • Arzum’un mevcut ortaklarının sahip olduğu 13.306.475-TL nominal değerli ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %41,31 olacaktır.

  • Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz miktarının %6,20’sine denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 1.995.971-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Arzum’un halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 15.302.446-TL’ye halka açıklık oranı %47,51’ye ulaşacaktır.

  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılması planlanmaktadır.

ARZUM HİSSE FİYAT ARALIĞI NE KADAR?

  • Halka arzda fiyat aralığı ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat aralığı Arzum için 499 milyon TL – 548 milyon TL piyasa değeri aralığına karşılık gelmektedir.

  • Tüm yatırımcılar fiyat aralığından talep girebilecek olup, 10 (on) kuruş fiyat adımlarında olmak üzere beş farklı fiyat seviyesinden talep girilebilecektir.

ARZUM'DAN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLAMASI

17 Aralık perşembe günü yapılacak olan halka arz talep toplama işlemi için detaylar gelmeye başladı. Arzum'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar Arzum'un yatırım açıklamalarını araştırıyor. Arzum'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arzın büyüklüğünün satılması planlanan en az ve en fazla hisse senedi açısından 206-260 milyon lira olmasını beklediğini belirtti.. Faralyalı, yaptığın açıklamada halka arz geliriyle üç şirkete yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

ARZUM HALKA ARZ TARİHLERİ

Halka arz için 17 Aralık'ta talep toplayacak olan, küçük ev aletleri sektörü şirketlerinden Arzum pay başına fiyat aralığını 15,50 TL - 17,00 TL olarak açıkladı. Arzum halka arz işlemi ortak satışı yoluyla yapılacak, 2013’te şirkete ortak olan Mediterra’nın iştiraki SDA International SARL’a ait payın yüzde 41,31’i halka arz edilecek. Ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek.

ARZUM ÇALIŞANLARINA HALKA ARZ İNDİRİMİ

Yapılan açıklamada Arzum halka arz edilecek payların yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 74’ünün yurtdışı bireysel yatırımcı yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına satılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Arzum kendi çalışanlarına ise indirim uygulayarak yüzde 10 iskonto ile hisse satışı yapılacak.

ARZUM ŞİRKETİNDEN YATIRIM AÇIKLAMASI

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı düzenlediği basın toplantısında, 55 yıldır ayakta olan ve sürekli gelişmekte olan şirketin 1996 yılında 16 adet Arzum markalı ürünü varken, şuan bu sayının 100'lerce olduğunu vurgulayarak 2008 yılında Ashmore ve 2013 yılında Mediterra’nın ortaklığının şirkete büyük bir ivme kattığını açıkladı. Kolbaşı açıklamasına, halka arzın en büyük hayallerinden birisi olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirmeyi çok istediklerini belirtti.

ARZUM CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Arzum CEO’su Mete Zadil yaptığı açıklamada Arzum'un güçlü bir yapısı olduğunu dile getirerek, 9 aylık cironun 435 milyon liraya çıktığını 4 yıldır yüzde 16 büyüme sağladığını açıkladı. Zadil açıklamasına, toplu satış kanalı oldukları için pandemide daha çok güçlendiklerini söyleyerek devam etti. İhracatın gelirleri içindeki payının yüzde 11,6 olduğunu söyleyen Zadil hedeflerinin iç piyasa hasılatının aşılması olduğunu vurguladı.

ARZUM BORSA KODU NEDİR?

Halka arzı yapılacak olan Arzum'un borsa kodunun ne olacağı henüz açıklanmadı. Arzum halka arz başvuru sonuçlarının ise 21 Aralık 2020 tarihinden sonra açıklanması bekleniyor.

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

2021'in en değerli hisseleri... 2021'de hangi hisseye yatırım yapılır? 2021'de borsada hangi sektör kazanacak?2021'in en değerli hisseleri... 2021'de hangi hisseye yatırım yapılır? 2021'de borsada hangi sektör kazanacak?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
2021'de borsada hangi sektör kazanacak?2021'de borsada hangi sektör kazanacak?
Asgari ücret zammı son durum!Asgari ücret zammı son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi
Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi
Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm
Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Kredi kartı üst üste asgariden ödenirse ne olur?
Kredi kartı üst üste asgariden ödenirse ne olur?
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması
Fed faiz artırırsa altın ve dolar ne olur?
Fed faiz artırırsa altın ve dolar ne olur?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten flaş asgari ücret açıklaması
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2021'in en değerli hisseleri... 2021'de hangi hisseye yatırım yapılır? 2021'de borsada hangi sektör kazanacak?
2021'de borsada hangi sektör kazanacak?
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Piyasaların gözü Merkez Bankalarında
Piyasaların gözü Merkez Bankalarında
Arzum halka arz başvuru tarihleri 2020... Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi bankadan yapılacak?
Arzum'un halka arzına son bir gün!
Arzum halka arz başvuru tarihleri 2020... Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi bankadan yapılacak?
Arzum halka arza hazırlanıyor!
Borsa güne nasıl başladı?
Borsa güne nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.