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ASELSAN (ASELS) 08 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS), 08 Temmuz Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 07 Temmuz Salı 2026 kapanış verilerine göre 383,00 TL kapanış, %-4,67 değişim ve 26,15 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ASELSAN (ASELS) 08 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,14%
AKSEN 5,64%
ALARK -1,54%
AEFES 1,48%
ASELS -4,67%
ASTOR 2,44%
BTCIM -3,40%
BIMAS 0,88%
BRSAN -1,25%
CANTE -1,53%
CIMSA 0,62%
CCOLA 3,58%
DSTKF 9,34%
ECILC 2,08%
EFOR -4,36%
EKGYO 2,15%
ENKAI 0,00%
EREGL -0,63%
FROTO 1,22%
GARAN 0,52%
GUBRF -0,54%
GLRMK 0,12%
HEKTS -1,58%
ISCTR 0,77%
KRDMD -4,09%
KTLEV -2,44%
KCHOL 0,64%
KUYAS -2,32%
MIATK -2,04%
MGROS 1,49%
OYAKC 0,78%
PASEU -8,09%
PGSUS -0,40%
PETKM 1,70%
SAHOL -0,85%
SASA -1,28%
SISE -0,74%
HALKB -0,82%
TAVHL -0,09%
TOASO -0,83%
TRMET 0,50%
TUPRS 4,28%
TRALT 1,95%
THYAO 0,36%
TTKOM -1,90%
TCELL -0,37%
TURSG 0,33%
ULKER 0,30%
VAKBN 1,57%
YKBNK 0,37%
Cansu Çamcı

ASELSAN (ASELS) hissesi 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 402,75 TL’den başladı. Seans içinde 410,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 382,75 TL görüldü ve günü 383,00 TL’den kapattı.
ASELSAN (ASELS) hissesi için 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,67 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 26,15 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 65,46 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 383,00 TL, 401,75 TL, 399,50 TL, 384,75 TL, 371,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 371,25 TL – 401,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 07 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 381,79 TL, 52 günlük ortalama 394,62 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 369,00 TL ve 355,00 TL destek, 399,00 TL ve 415,00 TL direnç noktalarıdır.

ASELSAN (ASELS) 08 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ASELSAN (ASELS) 08 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
383
26.146.358.769,00
% -4.67
18:10
THYAO
348.25
21.275.522.197,25
% 0.36
18:10
DSTKF
3920
14.643.382.287,50
% 9.34
18:10
ASTOR
325.25
14.211.823.667,25
% 2.44
18:10
AKBNK
73.6
7.550.286.186,75
% 0.14
18:10
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