ASELSAN (ASELS) 08 Temmuz Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde güne 402,75 TL’den başladı. Seans içinde 410,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 382,75 TL görüldü ve günü 383,00 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 07 Temmuz Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,67 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 26,15 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 65,46 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 383,00 TL, 401,75 TL, 399,50 TL, 384,75 TL, 371,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 371,25 TL – 401,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 07 Temmuz Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 381,79 TL, 52 günlük ortalama 394,62 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 369,00 TL ve 355,00 TL destek, 399,00 TL ve 415,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.