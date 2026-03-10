ASELSAN (ASELS) 11 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 10 Mart Salı 2026 tarihinde güne 319,25 TL’den başladı. Seans içinde 336,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 319,25 TL görüldü ve günü 334,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 10 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,78 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,90 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 30,06 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 334,25 TL, 319,00 TL, 333,50 TL, 345,00 TL, 333,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 319,00 TL – 345,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 10 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 315,23 TL, 52 günlük ortalama 299,07 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 320,33 TL ve 306,67 TL destek, 346,33 TL ve 358,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.