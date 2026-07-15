ASELSAN (ASELS) 16 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 352,75 TL’den başladı. Seans içinde 353,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 345,50 TL görüldü ve günü 348,50 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 15 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,13 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 13,34 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,21 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 348,50 TL, 352,50 TL, 370,00 TL, 358,75 TL, 377,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 348,50 TL – 377,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 15 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 377,35 TL, 52 günlük ortalama 390,46 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 338,33 TL ve 328,67 TL destek, 367,33 TL ve 386,67 TL direnç noktalarıdır.

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