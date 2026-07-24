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Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Akaryakıta yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde büyük zam bekleniyor.

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor
Cansu Çamcı

ABD'nin İran'a saldırıları nedeniyle petrol fiyatları artarken, akaryakıta da yeni zam geliyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Nefes'in haberine göre; Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,50 TL zam gelecek.

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor 1

Benzinin litre fiyatına bugün 1,35 TL zam gelmişti. Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 8'i aşan artışla 102 dolara yaklaştı.

ABD'nin saldırıları nedeniyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından İran'ın müttefiki olan Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'nda Suudi Arabistan'a dönük abluka başlatması, enerji fiyatlarını yukarı çekiyor.

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor 2

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.28
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.04
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
58.25
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.65
Gazyağı
78.63
Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt
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