Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Türkiye'nin dev süt üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının satışa sunduğu 'Kırık Beyaz Peynir' ürününde hayati tehlikeye yol açabilen 'listeria bakterisi' tespit edildi.

16 Haziran 2026 tarihinde kanser hastası bir vatandaş, yurt genelinde binlerce şubesi bulunan bir zincir marketten satın aldığı peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye başvurdu.

Zehirlenmenin 400 gramlık paketlerde satılan Tahsildaroğlu markasına ait 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' adlı üründen kaynaklandığını düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şüpheli ürünü incelemeye alırken, aynı zamanda satışı gerçekleştiren zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi.

BAKANLIK YETKİLİLERİNDEN TOPLATMA AÇIKLAMASI

Sözcü'ye konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sonuçların kesinleşmesinin ardından bakteri tespit edilen parti numarasına ait peynirlerin tamamı için toplatma kararı çıkarıldığını bildirdi. Karar kapsamında raflardan çekilen hatalı üretim ürünlerin imha edildiği açıklandı.

Öte yandan firma tarafından aynı gün ve aynı fabrikada üretilen, farklı parti numarasına sahip diğer süt ürünlerinin satışına yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadı. Aynı banttan çıkan diğer ürünlerin zincir marketlerdeki satışının devam etmesi, tüketici güvenliği açısından kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

LİSTERİA BAKTERİSİNİN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Az pişmiş et ürünlerinde, taze sebze ve meyvelerde, dondurulmuş gıdalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde görülebilen 'listeria bakterisi', özellikle hamile ve bebeklerde, yaşlılarda ya da kronik rahatsızlığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda hayati tehlikelere neden olabilir.

Listeria kaynaklı bakteri aktarımları sağlıklı yetişkinlerde genellikle hafif bir mide bulantısı veya gribal enfeksiyon ile geçilse de, söz konusu ürünü satın alan kanser hastası vatandaş gibi sağlık sorunları yaşayan kişiler için bu ürünlerin tüketimi hayati tehlikelere yol açabilir.