ASELSAN (ASELS) 24 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 338,75 TL’den başladı. Seans içinde 356,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 338,00 TL görüldü ve günü 353,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,28 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 15,54 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 44,44 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 353,25 TL, 338,75 TL, 348,75 TL, 341,25 TL, 320,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 320,50 TL – 353,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 23 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 328,81 TL, 52 günlük ortalama 313,00 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 331,00 TL ve 309,00 TL destek, 364,00 TL ve 375,00 TL direnç noktalarıdır.

