İki tarifeli dönem başladı! Yüzde 70’e yakın zamlı olacak

Elektrikte uygulanan kademeli fatura sistemi doğal gaz için de başladı. Artık, belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapanların daha yüksek bedel ödemesi gerekecek. Bugün itibarıyla başlayan düzenleme ile her şehir için limit belirlendi. Limitin aşılması durumunda ise yüksek fatura ödemesi yapılacak.

İki tarifeli dönem başladı! Yüzde 70’e yakın zamlı olacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doğal gaz faturaları için kademeli tarife dönemi bugün itibarıyla başladı. Resmi adı “Kademeli Fiyat Uygulaması (KFU)” olarak konulan yeni yöntemin işleyişine ilişkin BOTAŞ internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Yeni sistem ile her şehir için limit belirlendi. Limitin aşılması durumunda ise daha yüksek fatura ödenecek.

İki tarifeli dönem başladı! Yüzde 70’e yakın zamlı olacak 1

YÜZDE 70’E YAKIN ZAMLI OLACAK

Meskenler için yüzde 25 zamlı birinci tarife ile limitlerin aşılmasıyla uygulanacak zamlı tarife de açıklandı. Limit aşılması halinde uygulanacak zamlı tarife ise bunun yüzde 69,41 oranında daha yüksek seviyede olacak.

İki tarifeli dönem başladı! Yüzde 70’e yakın zamlı olacak 2

İKİ KADEME OLACAK

Dağıtım şirketleri 4 Nisan 2026 günü için bir ilk okuma tarihi belirleyecek. İl bazında limitlere göre kademe uygulanacak. Her bir abone için Kademe 1 ve Kademe 2 fiyatlaması uygulanacak. Yüksek kademeye geçiş için EPDK’nın her bir il için belirlediği aylık ortalama tüketim bedeli limit olacak. Kendi ilindeki limiti yüzde 75 oranında aşan tüketiciler yüksek tarifeden fatura ödeyecek.
İki tarifeli dönem başladı! Yüzde 70’e yakın zamlı olacak 3

LİMİT AŞARSA ZAMLI TARİFE BAŞLAYACAK

İki ayrı ayı kapsayan faturalama döneminde limit hesaplamasının da ilgili ayın tarifesine göre yapılmasını öngörüyor. Örneğin havaların birden soğuduğu bir zamanda, kısa da olsa çok yüksek miktarda gaz tüketen birinin, kendi hesabına göre aylık limit içinde kaldığını zannettiği bir dönemde, faturasının bir kısmının zamlı hale gelmesi sonucunu doğurabilecek. Burada kritik nokta ise ilgili ayda aştığı limit kadarının zamlı tarifeye geçecek olması, biraz daha adaletli bir yöntem olarak ortaya çıkıyor.

İki tarifeli dönem başladı! Yüzde 70’e yakın zamlı olacak 4

AYRI AYRI HESAPLANACAK

Fatura okuma döneminde ay için ilan edilmiş limitin yüzde 75 fazlasının altındaysa, zamlı tarife uygulanmayacak. Ancak, fatura okuma dönemleri ay değişimlerine denk gelebiliyor. Böyle bir durum olursa, günlük tüketim hesaplandıktan sonra, limitin aşılıp aşılmadığı, denk geldiği ayın günlük tüketim limitlerine göre ayrı ayrı hesaplanıyor. Yine bu toplam açıklanmış limitlerdeki günlük tüketim miktarı ile karşılaştırılıyor.

Yani bir tüketicinin sayacı 15 Ocak ile 15 Şubat arasında okunduysa ve 15 Ocak 31 Ocak günleri arasında limitleri aşmış ancak 1 Şubat 15 Şubat günleri arasında limitleri aşmadıysa, sadece Ocak’taki15 günlük tüketimini zamlı tarifeden, Şubat’taki 15 günlük tüketimini normal tarifeden hesaplanıyor ve toplam fatura bedeli oluşturuluyor.

Bu durum, havaların birden kötüleşip doğal gaz tüketiminin arttığı bir geçiş döneminde, normal limitleri aşan bir tüketici için birden zamlı tarifeye geçme ihtimalini doğuruyor.

İki tarifeli dönem başladı! Yüzde 70’e yakın zamlı olacak 5

Bizim Karadeniz de bulduğumuz doğal gaza ne olfu bittimi acaba
Devir söyle oldu dedelerimizi ninilerimizin zamanına taş devrine döneceğiz.Gidip ya dağ başında ya da köylerimize göçüp hayvan tezeği, odun ve kömür döneceğiz. Aslında bu işin kesin çözümü var 20 milyon TL olup, şehir dışında ev alıp bodrumlu bir iki katlı bir ev, güneş enerjisinde elektrik ve sıcak suyunu karşılayacaksın.
hepsini aşacağız inşallah 😁😁
