İstanbul’un dönüşümü için yeni destek paketi! Bakan Kurum tüm detayları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da riskli binaların dönüşümü için sağlanan yenik kentsel dönüşüm projesinin detaylarına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kurum mesajında “İstanbul için sunduğumuz 3 milyon TL’lik yeni kentsel dönüşüm kredisinde; Nasıl başvuru yapılır? Kredi koşulları neler? Dev destek paketimize dair merak edilenler” ifadelerine yer verdi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” İADŞP kapsamında 3 milyon TL’ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek. Proje kapsamında İstanbul’da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0,69 faiz oranıyla, 3 milyon TL’ye kadar kredi finansmanı sunulacak. Bakan Kurum’un paylaşımında yer alan bilgilerin detayları şöyle:

BAZI GRUPLARA FAİZ İNDİRİMLERİ DE YAPILACAK

1. KATEGORİ T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler
2. KATEGORİ Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)
3. KATEGORİ Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler
4. KATEGORİ A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,50 B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. Örneğin 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranına varan indirimden faydalanabilecek.
KREDİ ŞARTLARI NELER?

  • Açık, devam eden icra kaydı olmamalı
  • Açık, devam eden takip kaydı olmamalı
  • Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı
  • Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı %70 aşmamalı.

NASIL BAŞVURU YAPARIM?

1- SÖZLEŞME
Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.
2- MÜTEAHHİT BAŞVURUSU
Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.

3-VATANDAŞ BAŞVURUSU
Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.

Murat Kurum Kentsel dönüşüm
Okuyucu Yorumları
neyin desteği hep yalan dolan evim fatıhte kentsel dönüşüm e sokamıyorum akp fatih belediyesi birbsürü zorluk çıkarıyorlar hep rant peşindeler
Bunlar hep algı haberi gerçek fikirtepe kentsel dönüşüm. Çözün önce fikirtepeyi
Fikirtepe kırmızı çizgi. Önce teslim fikirtepe olmalı. Emlak gyo suç işliyor.
