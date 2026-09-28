ASELSAN (ASELS) 29 Eylül Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde güne 370,00 TL’den başladı. Seans içinde 370,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 357,25 TL görüldü ve günü 367,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 28 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,34 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,04 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 24,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 367,25 TL, 372,25 TL, 367,75 TL, 381,50 TL, 374,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 367,25 TL – 381,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 28 Eylül Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 380,70 TL, 52 günlük ortalama 377,07 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 362,33 TL ve 357,67 TL destek, 376,33 TL ve 385,67 TL direnç noktalarıdır.

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