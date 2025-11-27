ASELSAN yatırımcılarına müjde: Temettü ödemeleri hesaplara geçti

Savunma Sanayi Devi ASELSAN, 2025 Kasım Ayı Temettü Dağıtımını Tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören ve Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN (ASELS), 2025 yılı Kasım ayı temettü dağıtımını yatırımcılarının hesaplarına yatırarak gerçekleştirdi. Şirket, hisse başına brüt 0,2346491 TL, net ise 0,1994517 TL temettü ödemesi yaptı. Temettü ödemesiyle birlikte, ASELSAN hisse senedinin fiyatında da Borsa İstanbul tarafından düzeltme yapıldığı duyuruldu. Teorik fiyat, temettü ödemesi sonrası 184,165 TL olarak belirlendi.

Temettü, şirketlerin elde ettiği kardan hissedarlarına dağıttığı paydır. Yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan temettüler, şirketlerin karlılık durumunu ve yatırımcılarına verdiği değeri göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. ASELSAN'ın düzenli olarak temettü dağıtması, şirketin finansal sağlamlığının ve yatırımcı odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kasım ayı, Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket için temettü dağıtım dönemi oldu.

Yatırımcılar için temettü takvimini takip etmek, portföylerini çeşitlendirmek ve düzenli gelir elde etmek açısından büyük önem taşıyor. Şirketlerin temettü politikaları ve dağıtım oranları, yatırım kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, yatırımcıların şirketlerin finansal performanslarını ve temettü geçmişlerini yakından incelemeleri öneriliyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü dağıtım tarihleri ve oranları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden düzenli olarak duyurulmaktadır. Yatırımcılar, KAP'ı takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir ve yatırım stratejilerini buna göre şekillendirebilirler.