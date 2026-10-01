ASTOR ENERJI (ASTOR) 02 Ekim Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde güne 174,20 TL’den başladı. Seans içinde 209,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 172,10 TL görüldü ve günü 209,60 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 01 Ekim Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %9,97 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 32,33 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 169,20 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 209,60 TL, 190,60 TL, 211,70 TL, 235,20 TL, 261,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 190,60 TL – 261,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 01 Ekim Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 261,72 TL, 52 günlük ortalama 294,85 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 179,00 TL ve 149,00 TL destek, 250,00 TL ve 291,00 TL direnç noktalarıdır.

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