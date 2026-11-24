Türkiye'nin mobilya sektöründe bilinen markalarından Mondi Mobilya için satış süreci başlatıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki şirketin tüm hisselerini elden çıkarmak üzere ihaleye hazırlanıyor. Şirketin tamamı için 2 milyar 400 milyon liralık muhammen bedel belirlenirken, satın alma sürecinde yatırımcıyı bekleyen mali yükümlülükler de dikkat çekiyor.

TMSF tarafından satışa sunulan Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Mondi Mobilya) hisselerinin yüzde 100'ü için kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemleri birlikte kullanılacak. İhaleye katılacak yatırımcıların belirlenen şartları yerine getirmesi gerekecek.

SATIŞ İÇİN 2,4 MİLYAR LİRALIK DEĞER BİÇİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Mondi Mobilya'nın tamamı için 2 milyar 400 milyon lira muhammen bedel üzerinden ihale düzenlenecek. Sürece katılmak isteyen yatırımcıların 120 milyon lira tutarında teminat yatırması şartı aranacak. İhale şartnamesini almak isteyenlerin ise 300 bin lira ödeme yapması gerekecek.

TEKLİFLER İÇİN SON TARİH 1 ŞUBAT

İhaleye katılmayı planlayan yatırımcılar, teklif dosyalarını 1 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar teslim edebilecek. Satış ihalesi ise 2 Şubat 2027 Salı günü saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'de bulunan binasında gerçekleştirilecek.

Tekliflerin Türk lirası üzerinden ve peşin ödeme esasına göre hazırlanması zorunlu olacak. İhale kapsamında kapalı tekliflerin alınmasının ardından açık artırma yöntemi de uygulanacak.

YENİ SAHİBİNİ 2 MİLYAR LİRAYI AŞAN BORÇ BEKLİYOR

Mondi Mobilya'yı devralacak yatırımcı yalnızca ihale bedelini ödemekle yükümlü olmayacak. Şirketin grup bünyesindeki diğer şirketlere yönelik ticari borçlarının devir tarihinde peşin olarak kapatılması gerekecek. Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye bulunan mali borçlar ise peşin ya da vadeli şekilde ödenebilecek.

31 Ekim itibarıyla açıklanan verilere göre Mondi Mobilya'nın Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye toplam mali borcu 1 milyar 653 milyon 556 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Grup şirketlerine yönelik toplam ticari borç ise 409 milyon 369 bin 52 lira olarak kaydedildi.

Her iki borç kalemi devir tarihi esas alınarak yeniden hesaplanacak. Böylece şirketi satın alacak yatırımcının ihale bedelinin yanı sıra 2 milyar lirayı aşan bu borçları da üstlenmesi gerekecek.