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Asya borsaları karışık seyrediyor

25.03.2025 10:53
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Trump, otomobil ve ilaç sektörlerine yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini söyledi. Söz konusu haber akışından sonra Asya tarafından otomotiv ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, BoJ Başkanı Kazuo Ueda, dün yaptığı açıklamada, temel enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşması halinde para politikasının derecesini ayarlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Ueda, "Politika hedeflerimiz fiyat istikrarını sağlamaktır ve politikalarımızın uygulanması BoJ'un mali durumuyla ilgili kaygılardan etkilenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Analistler, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin elinde çok miktarda devlet tahvili tutan BoJ tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 1,57 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 37.805 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.616 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 24.737 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.369 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 78.076 puanda seyrediyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Asya küresel piyasalar
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