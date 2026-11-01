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Türkiye'nin köklü firmasında konkordato süreci bitti! İki şirket iflas etti

1980 yılında Bursa'da kurulan Mavi Ay Yatak ile bağlantılı şirketlerin konkordato davasında karar açıklandı. Ada Yatak Baza ve King Protrade'in iflasına hükmedilirken, diğer iki şirket iflas kararının dışında kaldı.

Türkiye'nin köklü firmasında konkordato süreci bitti! İki şirket iflas etti
Aleyna Türkmen

Bursa'da 1980 yılında temelleri atılan Mavi Ay Yatak ile bağlantılı şirketlerin konkordato davasında mahkeme kararını verdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına hükmetti. İki şirket için tasfiye sürecinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesi kararlaştırıldı.

Konkordato başvurusunda bulunan dört gerçek kişi ve dört şirketin taleplerini ayrı ayrı reddeden mahkeme, diğer iki şirket hakkında ise iflas kararı vermedi. Karar kapsamında konkordato komiserinin görevi de sonlandırılırken davacılara tanınan mühlete ilişkin tedbirler kaldırıldı.

Türkiye nin köklü firmasında konkordato süreci bitti! İki şirket iflas etti 1

İKİ ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI VERİLDİ

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 124189 sicil numarasıyla kayıtlı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret AŞ ile 90889 sicil numaralı King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına hükmedildi.

Her iki şirketin iflası 30 Eylül 2026 tarihinde saat 14.55 itibarıyla ayrı ayrı açıldı. Mahkeme, şirketlerin tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüne göre gerçekleştirilmesine karar verdi.

Türkiye nin köklü firmasında konkordato süreci bitti! İki şirket iflas etti 2

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN İFLAS HÜKMÜ KURULMADI

Aynı dosyada konkordato talebinde bulunan Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında ise iflas kararı çıkmadı.

Mahkeme, söz konusu şirketlerin iflası için İcra ve İflas Kanunu'nun 292. maddesinde belirtilen şartların oluşmadığına hükmetti. Davacı gerçek kişiler Alper Emre Özay, Esra Atagenç, Hilal Bahar ve Lokman Özay'ın da tacir sıfatı taşımamaları nedeniyle iflaslarına karar verilmedi.

Kararla birlikte konkordato komiseri Deniz Çalışkan'ın görevi sona erdirildi. Davacılara verilen mühlete ilişkin daha önce uygulanan tüm tedbirlerin de kaldırılmasına hükmedildi.

Türkiye nin köklü firmasında konkordato süreci bitti! İki şirket iflas etti 3

1980 YILINDA BURSA'DA FAALİYETE BAŞLADI

Mavi Ay Yatak'ın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre şirketin temelleri 1980 yılında Bursa'da atıldı. Fermuarlı yatak kılıfı üretiminde Türkiye'nin ilk üreticisi olduğunu belirten firma, 1989 yılında gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "İlk 40 İhracatçı Firma" arasında gösterilerek ödüllendirildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikinci kuşağın yönetimi devralmasının ardından üretim yatırımları ve modern teknolojilerle büyüme sürdürüldü. Firma, 2015 yılında KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında düzenlenen yarışmada "Küresel Doğan Girişimci" kategorisinde finalistler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
iflas Tekstil Bursa yatak
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