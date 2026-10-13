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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artması ve teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yapay zeka temasına yönelik endişelerin tekrar artması ile Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik riskler küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor.

New York borsasında teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüşler Asya borsalarına da taşındı.

Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,2, LG Innotek'in hisseleri yüzde 6,5 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da üretici enflasyonunun yavaşladığı görüldü. Ülkede eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 azalırken yıllık yüzde 6,8 arttı. Japonya'da ÜFE ağustos ayında aylık yüzde 0,2 gerilemiş, yıllık ise yüzde 7,6 artmıştı.

ÜFE'deki yavaşlama, yenin eylül ayında dolar karşısında güçlenmesinden kaynaklandı.

ENDEKSLER VE PUANLARI

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 değer kaybıyla 67.870 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,46 düşüşle 6.035,35 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 kayıpla 3.801 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 24.251 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 artışla 72.388 puan seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
68.75
1.025.795.164,85
% 0.59
10:12
ASELS
341.25
931.323.140,25
% -0.15
10:12
YKBNK
36
723.042.054,08
% 0.84
10:12
KTLEV
8.82
704.810.475,79
% 0.23
10:11
THYAO
285.75
654.035.580,50
% 0
10:12
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
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