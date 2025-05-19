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Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesinin ardından küresel risk algısının yükselmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Moody's'ten yapılan açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarılmıştı.

Öte yandan, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları kapsamında yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca indirme konusunda anlaşma sağlaması piyasalarda bir süredir hissedilen stresi azaltmasına rağmen, tarifelerin düşük de olsa uygulanacak olması ve gelecek dönemde olası yeni restleşmelerin yaşanabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de perakende satışlar nisan ayında yıllık bazda yüzde 5,1 artarken, söz konusu veri beklentileri karşılayamadı. Sanayi üretimindeki artış, yıllık olarak mart ayındaki yüzde 7,7 seviyesinden yüzde 6,1'e gerilemesine karşın piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Konut fiyatları ise nisan ayında da düşüşünü sürdürerek yüzde 4 değer kaybetti. Aynı döneme ilişkin işsizlik oranı yüzde 5,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler verilerden alınan sinyallerle Çin ekonomisinde zayıf iç talebin devam ettiğini belirterek, gayrimenkul fiyatlarındaki durdurulamayan düşüşün de ülke ekonomisindeki ana risklerden olmaya devam ettiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 37.473, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.603 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.368 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.315 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 82.325 puanda seyrediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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