Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlenmişti.

Anthropic'in halka arzı ise teknoloji sektöründeki endişelerin azalması için yeterli olmadı. Yeni haftada da yapay zeka veri merkezlerine yönelik borçla finanse edilen dev yatırımların, borçların geri ödenmesini ve yüksek şirket değerlemelerini haklı çıkaracak düzeyde getiri sağlayıp sağlayamayacağına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Asya borsalarında teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen satış baskısının derinleşmesiyle yeni haftada negatif bir seyir öne çıkıyor. Güney Koreli şirketlerden SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,4, Samsung Electronics'in hisseleri ise yüzde 3 geriledi.

Öte yandan Asya'da yetkililer piyasalardaki satış baskısını sınırlamak amacıyla harekete geçti. Tayvan, açığa satış kurallarını sıkılaştırırken, hisse senedi alımları yoluyla da piyasaya destek sağlıyor. Güney Kore ise son olarak 2008 yılında kullanılan piyasa istikrar fonunu ihtiyaç duyulması halinde derhal devreye almaya hazırlanıyor. Ülkede yetkililer ayrıca 24 Kasım itibarıyla üç ay süreyle borsaya kote şirketlerin günlük hisse geri alım limitlerini esnetecek ve yasa dışı açığa satış işlemlerine yönelik denetimlerini artıracak.

Çin'de borsalarda kredili hisse senedi alımlarında uygulanan asgari teminat oranı, 30 Kasım itibarıyla yüzde 100'den yüzde 80'e düşürülecek.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,31 azalışla 4.708,54 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.128 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 22.377 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 83.060 puanda seyrediyor.

Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır