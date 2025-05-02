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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları tarifelerde müzakere yolunun açılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki tarife çekişmesinin devam etmesi endişeleri beslemeyi sürdürürken iki ülkenin yakın zamanda görüşme gerçekleştirebileceğine dair işaretler, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, müzakere ilişkin haberler akışının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek olumlu haberlerin pay piyasalarındaki alımları güçlendireceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) dün oy birliğiyle politika faizinin yüzde 0,5 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi. Bankanın yayımladığı "Ekonomik Faaliyet ve Fiyat Görünümü" raporuna göre, ülke ekonomisinin ılımlı büyüyeceği, ekonomik yavaşlama nedeniyle enflasyonun hız kaybedeceği, uzun vadede ekonomik büyümeyle birlikte ise tekrar yükseleceği öngörülüyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Çin'in 2025 ve 2026 yılları gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin tahminini gümrük tarifelerinin yaratabileceği olumsuzluklarla düşürdü. Kuruluş, mart ayında sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 3,8 olarak beklediği büyümenin 2025 yılında yüzde 3,5 ve 2026 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mart ayı işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 36.809 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.559 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kazançla 22.504 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 80.450 puan seviyesinde işlem görüyor.

Çin'de bugün İşçi Bayramı nedeniyle piyasalarda işlem yapılmıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
küresel piyasalar
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