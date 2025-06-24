Asya borsaları pozitif seyrediyor!

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin sona erebileceği beklentileriyle pozitif bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ancak, İsrail rejiminin İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını durdurursa, yanıtlarını sürdürme niyetlerinin olmadığını söyledi.

İsrail hükümeti de İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Asya tarafında, enerji arz endişelerinin azalması ve düşen petrol fiyatları bölge endekslerine olumlu yansıdı. Başta Çin olmak üzere Orta Doğu'dan enerji ithalatı yapan Asya ülkelerinde maliyetlerin yükselmeyeceği iyimserliği imalat sanayi aktivitesine yönelik riskleri azattı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,16 artışla 38.800 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,96 yükselişle 3.103 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 primle 3.418 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 24.194 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 82.870 puan seviyesinde bulunuyor. (AA)

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