FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Asya borsaları pozitif seyrediyor!

Asya borsalarında, İran ve İsrail arasındaki ateşkes iyimserlikleri ve enerji arz endişelerinin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor!

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin sona erebileceği beklentileriyle pozitif bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ancak, İsrail rejiminin İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını durdurursa, yanıtlarını sürdürme niyetlerinin olmadığını söyledi.

İsrail hükümeti de İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Asya tarafında, enerji arz endişelerinin azalması ve düşen petrol fiyatları bölge endekslerine olumlu yansıdı. Başta Çin olmak üzere Orta Doğu'dan enerji ithalatı yapan Asya ülkelerinde maliyetlerin yükselmeyeceği iyimserliği imalat sanayi aktivitesine yönelik riskleri azattı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,16 artışla 38.800 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,96 yükselişle 3.103 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 primle 3.418 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 24.194 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 82.870 puan seviyesinde bulunuyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin sona erebileceği beklentileri pozitif bir seyir izledi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.
  • İran Dışişleri Bakanı, herhangi bir ateşkes anlaşmasının olmadığını ancak saldırganlık durursa yanıt vermeyeceklerini belirtti.
  • İsrail hükümeti, Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

  • Asya borsalarında enerji arz endişelerinin azalması ve düşen petrol fiyatları olumlu etkiler oluşturdu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları son durum (24 Haziran 2025 Salı) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatıAltın fiyatları son durum (24 Haziran 2025 Salı) Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı
Borsa güne yükselişle başladı! Tek kaybettiren...Borsa güne yükselişle başladı! Tek kaybettiren...

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
268
3.917.727.582,25
% 5.93
10:38
LILAK
22.76
3.813.514.880,42
% 1.34
10:38
TUPRS
138.2
2.540.961.931,90
% -6.87
10:38
ASELS
141.9
2.085.932.024,70
% -3.54
10:38
PGSUS
229.8
1.989.619.280,60
% 7.13
10:38
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı'nın büyükşehir olma isteği kenti karıştırdı! Komşu ildeki iki ilçeyi istedi: Türkiye'nin AB'ye girmesinden daha önemli

Belediye Başkanı'nın büyükşehir olma isteği kenti karıştırdı! Komşu ildeki iki ilçeyi istedi: Türkiye'nin AB'ye girmesinden daha önemli

Kurtlar Vadisi dönüyor ama bakın nasıl! Efsane karakter 'Pala' müjdeyi verdi

Kurtlar Vadisi dönüyor ama bakın nasıl! Efsane karakter 'Pala' müjdeyi verdi

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

Petrol fiyatları 5 ayın zirvesindeydi! Bir anda yere çakıldı

Maden şirketleri bastırıyor, profesör parayla rapor veriyor vatandaş zeytinlik isyanında! “3 bin yıllık zeytin ağacı bile taşınır”

Maden şirketleri bastırıyor, profesör parayla rapor veriyor vatandaş zeytinlik isyanında! “3 bin yıllık zeytin ağacı bile taşınır”

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.