Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,30 azalışla 463 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,61 değer kaybıyla 15.117 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 düşüşle 7.127 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 2,30 altında 6.777 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,44 azalışla 25.965 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1260 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden Omicron varyantına karşı alınan tedbirlerin risk iştahını düşürdüğünü dile getirdi.
Bugün veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti. (AA)
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