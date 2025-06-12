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Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında uzayan tarife müzakereleri ve artan jeopolitik gerilim endişeleriyle İngiltere hariç negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 549,2 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.743,6 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.865 puanda.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 23.793 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 39.955 puanda işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 14.070,1 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının detaylarının netlik kazanmaması ve AB'nin ABD ile uzayan tarife müzakerelerinin etkisiyle Avrupa borsaları risk algısı varlığını koruyor.

AB ve ABD arasındaki tarife müzakere sürecinin henüz bir sonuca ulaşmaması ve müzakerelerin 9 Temmuz son tarihini aşabileceği beklentisi şirketlerin ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarında belirsizliklere neden olmaya devam ediyor.

Öte yandan, AB Konseyi, NATO ve birliğin tüm alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirme konusunda kararlı olduğunu ve bunun Avrupa'da savunma harcamalarının artırılmasını ele alan ortaklık yoluyla yapılması gerektiğini bildirdi

Analistler, savunma sanayisi harcamalarındaki artışların bölge genelindeki imalat sanayi aktivitesi için olumlu olduğunun altını çizdi.

Bölgede açıklanan verilere göre, İngiltere'de nisan ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 azalışla beklentilerin altında gerçekleşirken, sanayi üretimi yıllık bazda da yüzde 0,3 azalış kaydetti. Ülkede nisan ayı dış ticaret açığı ise 7 milyar sterlin ile tahminlerin üzerinde geldi.

Bugün, Avrupa'da veri gündemi sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini ifade etti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 549,2 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,4 azaldı.
  • Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybı ile 23.793 puana geriledi, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azaldı.
  • Avrupa borsalarının risk algısı, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının netleşmemesi ile AB'nin ABD ile devam eden tarife müzakerelerinden etkileniyor.
  • İngiltere'de nisan ayı sanayi üretimi aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 0,3 azaldı; dış ticaret açığı ise 7 milyar sterlin ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

  • Analistler, Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu, ancak ABD'de üretici enflasyonu ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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