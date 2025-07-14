Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 544,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 24.048 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.960 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 39.865 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 13.902 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.780 puanda bulunuyor.

Başkan Trump, ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla haftalardır süren müzakerelerin kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanmamasının ardından cumartesi günü yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği ise sürecin müzakereler yoluyla bir çözüme ulaşması için çalışacaklarını bildirdi.

Bununla birlikte, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, taraflar arasında bir anlaşmaya varılamaması durumunda Avrupa Birliği'nin ABD menşeli mallara 21 milyar avro tutarında gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte, özellikle otomobil sektörü baskı altında kalırken, Stoxx Europe 600 otomobil ve parça endeksi yüzde 1,6 değer kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yatırımcıların odağında tarifelere ilişkin haber akışının yer aldığını söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır